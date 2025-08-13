Peso mexicano avanza por expectativas de recorte de tasas de la Fed
- 1 minuto de lectura'
CIUDAD DE MÉXICO, 13 ago (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles ante un declive generalizado del dólar, un día después de que un informe de inflación en Estados Unidos reforzó las expectativas de que la Reserva Federal recortará las tasas de interés en septiembre.
La moneda cotizaba en 18.5855 unidades, con una leve ganancia de 0,06% frente al precio de referencia de LSEG del martes, cuando avanzó 0,27%.
Analistas dijeron que el dólar profundizó sus pérdidas luego de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó en una entrevista que podrían venir una serie de recortes de tasas, con grandes posibilidades de una reducción de 50 puntos básicos.
Para el resto de la jornada se espera que el presidente de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin, y sus pares de Chicago, Austan Goolsbee, y Atlanta, Raphael Bostic, hablen en diversos eventos. (Reporte de Noé Torres)
