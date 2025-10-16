Peso mexicano avanza por expectativas de recorte de tasas Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 16 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el jueves por segunda jornada ante un debilitamiento generalizado del dólar debido a expectativas de que la Reserva Federal seguirá recortando las tasas de interés el resto del año.

La moneda cotizaba en 18,3988 unidades, con una ganancia de un 0,20% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles, en un mercado también atento a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China.

"Esperamos que la recuperación continúe, el rompimiento a la baja de la resistencia ubicada en 18,40 establecerá una señal favorable. En este sentido, la resistencia que enfrentaría está ubicada en 18,30", dijo Grupo Financiero Banorte.

En las últimas dos sesiones el peso sumaba un rendimiento del 0,50%. (Reporte de Noé Torres)