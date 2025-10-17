Peso mexicano avanza por expectativas de tasas Fed, bolsa cae

CIUDAD DE MÉXICO, 17 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreció el viernes, mientras que la bolsa retrocedió, en un mercado atento a las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y expectativas de que la Reserva Federal (Fed) seguiría reduciendo los tipos de interés el resto del año. El presidente de la Fed de San Luis, Alberto Musalem, dijo que se inclinaba por apoyar un recorte de las tasas en el próximo encuentro del banco central a finales de octubre.

* La moneda cotizaba en 18,3870 por dólar casi al final de los negocios, con un avance de 0,27%, revirtiendo sus pérdidas iniciales. * El presidente Donald Trump afirmó el viernes que una reunión prevista con el mandatario chino Xi Jinping seguirá adelante, añadiendo que las dos partes se llevan bien, mientras su Gobierno busca estabilizar las relaciones con Pekín.

* A su vez, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, indicó que hablaría con su par chino más tarde el viernes, subrayando el diálogo económico y financiero en curso entre las dos mayores economías del mundo.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cayó 1,28% a 61.743,92 puntos. En las dos jornadas anteriores acumuló un retorno de 2,89%. * Los títulos del conglomerado Orbia encabezaron el retroceso, con un 6,78% menos a 18,14 pesos, después de haberse disparado el miércoles más de 20% ante versiones sobre una posible desinversión en una de sus unidades de negocio.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió un punto base a 8,49%, igual que la tasa a 20 años que se terminó el día en 9,13%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)