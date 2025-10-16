Peso mexicano avanza por expectativas recorte tasas Fed, acciones América Móvil suben

CIUDAD DE MÉXICO, 16 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreció el jueves ante un declive global del dólar debido a expectativas de que la Reserva Federal seguirá reduciendo los tipos de interés, luego de los comentarios de varias autoridades del banco central, entre ellos, el gobernador Christopher Waller.

El funcionario dijo que le gustaría otra rebaja de 25 puntos básicos en la próxima decisión de octubre debido a las lecturas dispares del mercado laboral, aunque reconoció que ve una senda de recortes más lenta si el mercado laboral se acelera o el PBI se mantiene.

* La moneda de México cotizaba en 18,4261 unidades casi al final de los negocios, con un avance marginal de un 0,05% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

* La atención también estuvo puesta en noticias sobre las disputas comerciales entre Estados Unidos y China y del prolongado cierre parcial del gobierno estadounidense que mantiene suspendida la publicación de datos económicos oficiales. * A pesar del cese de actividades se dio a conocer que el índice de la Reserva Federal de Filadelfia, que mide la actividad en la región del Medio-Atlántico de Estados Unidos, cayó este mes más de lo previsto. * El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió un 1,47% a 62.544,56 puntos, aproximándose a su récord máximo de 63.182,59 unidades que anotó a inicios de octubre.

* Los títulos de la gigante de telecomunicaciones América Móvil, del magnate Carlos Slim, figuraron entre las de mejor desempeño, con un 4,34% más a 20,67 pesos, su mayor nivel de cierre desde julio de 2022. * Los papeles hilaron su segunda jornada de ganancias, después de haber reportado el martes un salto en su utilidad neta del tercer trimestre. * Analistas destacaron que durante su conferencia de resultados el miércoles ejecutivos confirmaron que la firma se encuentra estudiando la adquisición del operador brasileño de infraestructura de banda ancha Desktop.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendió seis puntos básicos a un 8,50%, igual que la tasa a 20 años que terminó la sesión en un 9,14%. (Reporte de Noé Torres)