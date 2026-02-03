Peso mexicano avanza por mejor sentimiento global, bolsa se dispara

CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el martes y la bolsa se recuperaba luego de sufrir su peor ⁠caída en 10 meses, en medio ⁠de un mejor entorno para los activos de riesgo, mientras los inversores continuaban evaluando la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal (Fed) de ⁠Estados Unidos. A ‌nivel local ​la mirada estaba puesta en la decisión de política monetaria de Banco de México más ​tarde en la semana, ante la expectativa de que ponga en pausa su ciclo de ‌recortes a la tasa clave de interés.

* La moneda ‌cotizaba en 17.2237 por dólar, con una apreciación ​de un 0.97%, a medida que los precios de los metales se recuperaban de una profunda caída.

* "Los mercados globales inician la jornada con un tono de respiro tras la fuerte volatilidad observada al cierre de la semana pasada. El sentimiento de riesgo se ve favorecido por un rebote significativo en los metales preciosos", afirmó Jorge González, jefe de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos.

* "Esta recuperación en los commodities ocurre en un entorno de ⁠debilidad para el dólar estadounidense, permitiendo que los activos de riesgo recuperen parte del terreno perdido", agregó. * La sesión ​también estaba marcada por comentarios de autoridades de la Fed en distintos actos. Por la mañana, Stephen Miran, gobernador del banco, dijo en una entrevista que sigue defendiendo una agresiva bajada de los tipos de interés por parte del banco central estadounidense este año. * Por su parte, el jefe de la Fed de Richmond, Tom Barkin, indicó que las reducciones de tasas aplicadas hasta ahora por la autoridad ⁠han contribuido a garantizar la salud del mercado laboral, mientras la Fed intenta completar "la última milla" para devolver ​la inflación al objetivo del 2%. * La bolsa escalaba un 3.72% a 70,111.74 puntos, muy cerca de su récord máximo, corrigiendo el descalabro sufrido el viernes de un 2.73%, su peor caída diaria desde abril de 2025, en ‍un mercado también atento a la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* El lunes, las plazas financieras locales permanecieron cerradas por un festivo local.

* Los títulos de Grupo México, uno de los principales productores de cobre del mundo, encabezaban el repunte, con un 7.71% más a 209.01 pesos. Los papeles de Industrias Peñoles, el mayor productor ​mundial de plata, ascendían un 5.10% a 1,064.50 pesos.

* En el mercado de deuda está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 37,500 millones de pesos (2,177 ‍millones de dólares) en Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)