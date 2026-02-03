Peso mexicano avanza por segunda jornada en espera decisión Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - El peso ⁠mexicano se apreciaba ⁠el martes por segunda sesión consecutiva, en un mercado que ⁠mantenía ‌la ​mirada puesta en la decisión de ​política monetaria de Banco de México ‌más adelante en ‌la semana.

La ​moneda se negociaba en 17.3301 unidades, con una ganancia de un 0.36%, a medida que el dólar estadounidense cotizaba prácticamente estable frente a una cesta de ⁠divisas referenciales.

Por la mañana, Stephen Miran, gobernador ​de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo en una entrevista a Fox Business Network que sigue defendiendo una agresiva bajada de los tipos de ⁠interés por parte del banco central estadounidense ​este año.

Por su parte, el presidente de la Fed de Richmond, ‍Tom Barkin, afirmó que las reducciones de tasas aplicadas hasta ahora por la autoridad han contribuido a garantizar la salud ​del mercado laboral, mientras la Fed intenta completar "la última milla" para devolver la inflación al objetivo ‍del 2%. (Reporte de Noé Torres)