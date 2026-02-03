Peso mexicano avanza por segunda jornada en espera decisión Banxico
CIUDAD DE MÉXICO, 3 feb (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el martes por segunda sesión consecutiva, en un mercado que mantenía la mirada puesta en la decisión de política monetaria de Banco de México más adelante en la semana.
La moneda se negociaba en 17.3301 unidades, con una ganancia de un 0.36%, a medida que el dólar estadounidense cotizaba prácticamente estable frente a una cesta de divisas referenciales.
Por la mañana, Stephen Miran, gobernador de la Reserva Federal de Estados Unidos, dijo en una entrevista a Fox Business Network que sigue defendiendo una agresiva bajada de los tipos de interés por parte del banco central estadounidense este año.
Por su parte, el presidente de la Fed de Richmond, Tom Barkin, afirmó que las reducciones de tasas aplicadas hasta ahora por la autoridad han contribuido a garantizar la salud del mercado laboral, mientras la Fed intenta completar "la última milla" para devolver la inflación al objetivo del 2%. (Reporte de Noé Torres)