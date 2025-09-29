Peso mexicano avanza por segunda sesión a la espera de datos económicos de EE.UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 29 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes ante un retroceso generalizado del dólar mientras los inversores aguardaban la publicación de una serie de datos económicos estadounidenses en la semana, en busca de nuevas pistas sobre los próximos pasos de la Reserva Federal.

La moneda cotizaba en 18,3200 unidades, con una ganancia de un 0,13% frente al precio de referencia de Reuters del viernes, cuando avanzó cerca de un 0,7%.

El dólar, en cambio, se replegaba frente a una cesta de divisas en medio de preocupaciones por un posible cierre del gobierno de Estados Unidos si el Congreso no logra aprobar una ley de financiación antes de que finalice el año fiscal el martes.

Entre las cifras económicas estadounidense que se darán a conocer en la semana destaca el viernes el reporte de la nómina no agrícola y la tasa de desempleo de septiembre. Antes se conocerán las ofertas de empleo (JOLTS), la nómina privada ADP y el PMI e ISM manufacturero, entre otros datos. (Reporte de Noé Torres)