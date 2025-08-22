Peso mexicano avanza por señales de Powell de recorte de tasas, bolsa sube a máximo histórico

(.)

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - El peso mexicano y la bolsa avanzaron el viernes, culminando una semana de ganancias acumuladas, después de que el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, abrió la puerta a una baja de tasas de interés en la próxima reunión de septiembre del banco central.

En un esperado discurso en el simposio de Jackson Hole, el funcionario perfiló un posible recorte, aunque no llegó a comprometerse, en comentarios en los que caminó por una delgada línea reconociendo los riesgos para el mercado laboral y de una mayor inflación.

* La moneda cotizaba en 18,5835 unidades casi al final de los negocios, con una apreciación de 0,81%, en medio de un debilitamiento generalizado del dólar.

* "Los mercados globales reciben con euforia el tono dovish de Jerome Powell en Jackson Hole", afirmó Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en un reporte para sus clientes. "El presidente de la Fed prácticamente confirmó que el primer recorte de tasas se dará en septiembre, con más de 90% de probabilidad, lo que desató una ola de apetito por riesgo en bonos, acciones y divisas", agregó. * A nivel local se dio a conocer que la inflación general del país latinoamericano avanzó mucho menos de lo previsto en la primera quincena de agosto, mientras que el índice subyacente mostró un ligero descenso. * Otro reporte dejó ver que el Producto Interno Bruto creció en el segundo trimestre por debajo de lo que se había calculado inicialmente, luego de que las actividades primarias y las manufacturas fueron revisadas a la baja.

* Con el movimiento del viernes, el peso suma un retorno de 0,75% en la semana.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subió 0,96% a 59.225,48 puntos, un récord máximo histórico de cierre, con un rendimiento semanal acumulado de 1,55%.

* Los títulos del conglomerado Orbia encabezaron las alzas, con 4,91% más a 13,26 pesos, seguidos por los de la firma de medios Grupo Televisa que sumaron 4,09% a 9,16 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años culminó sin cambios frente a su cierre previo en 8,98%, mientras que la tasa a 20 años terminó la sesión en 9,66%. (Reporte de Noé Torres)