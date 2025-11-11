LA NACION

Peso mexicano avanza por tercera sesión ante expectativas de reapertura del gobierno de EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 11 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el martes por tercera jornada consecutiva impulsado por la expectativa de que el prolongado cierre del gobierno estadounidense llegue pronto a su fin.

La moneda cotizaba en 18.3530 unidades, con una ganancia de un 0.12%, a medida que el dólar se replegaba frente a una cesta de divisas referenciales. En las últimas tres sesiones, el peso sumaba un retorno del 1.2%.

El Senado de Estados Unidos aprobó el lunes un acuerdo que restablecería la financiación federal y pondría fin al cese parcial de actividades más largo en la historia de la administración pública de la mayor economía del mundo.

El proyecto ahora se dirige a la Cámara de Representantes, donde el presidente Mike Johnson ha dicho que le gustaría aprobarlo tan pronto como el miércoles y enviarlo al presidente Donald Trump para que lo firme como ley. (Reporte de Noé Torres)

