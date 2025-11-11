Peso mexicano avanza por tercera sesión, bolsa sube a nuevos máximos

CIUDAD DE MÉXICO, 11 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el martes por tercera jornada y la bolsa subía a un nuevo récord, después de que el Senado de Estados Unidos aprobó una ley que pondría fin al cierre más largo de la Administración en la historia de la mayor economía del mundo.

El proyecto ahora se dirige a la Cámara de Representantes, cuyo presidente Mike Johnson ha dicho que le gustaría aprobarlo tan pronto como el miércoles y enviarlo al mandatario Donald Trump para que lo firme como ley.

* La moneda cotizaba en 18.3270 por dólar, con una ganancia de 0.26%, a medida que el dólar se replegaba frente a una cesta de divisas referenciales. En las últimas tres sesiones, el peso sumaba un retorno de 1.3%.

* "La reapertura del gobierno reactivaría la publicación de datos económicos oficiales y daría un poco de mayor certidumbre respecto a futuras decisiones de política monetaria de la Fed", destacó Grupo Financiero Ve por Más en una nota de análisis.

* El próximo encuentro del banco central estadounidense está previsto para el 9-10 de diciembre y sus autoridades se han mostrado divididas sobre el próximo movimiento de tasas luego de los recortes de un cuarto de punto tanto en septiembre como en octubre.

* A nivel local, la sesión estaba marcada por la divulgación de débiles cifras de la producción industrial, aunque con poco impacto en el ánimo de los participantes. Según los datos, la actividad cayó en septiembre por cuarto mes consecutivo a tasa desestacionalizada debido a un declive de la construcción.

* "La industria continúa enfrentando retos en el corto plazo, aunque nuestra expectativa es que el balance de riesgos mejorará el próximo año", dijo Grupo Financiero Banorte.

"Las piezas clave serán la construcción (tanto pública como privada) y las manufacturas (que se beneficiarán de una mayor estabilidad relativa y de los avances en los acuerdos bilaterales con EEUU)", agregó.

* El índice accionario líder S&P/BMV IPC ascendía 1.71% a 64.175,38 puntos, moviéndose en nuevos niveles máximos.

* Los títulos de la embotelladora y minorista FEMSA encabezaban las alzas, con 3.39% más a 179.58 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Banorte, que sumaban 3.24% a 185.06 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) subieron en la subasta semanal de valores gubernamentales, con excepción de la tasa del referencial plazo a 28 días que fue colocada en 7.05%, 25 puntos base por debajo de su remate previo. (Reporte de Noé Torres)