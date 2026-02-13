Peso mexicano avanza tras cifras de inflación EEUU menores a lo previsto

CIUDAD DE MÉXICO, 13 feb (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes luego de la divulgación de un reporte de inflación en Estados Unidos que mostró que los precios al consumidor crecieron en enero menos de lo anticipado.

La moneda cotizaba en 17.1946 por dólar, con una ganancia de un 0.15% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, apuntando a culminar la semana con un retorno acumulado del 0.3%.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) estadounidense subió un 2.4% interanual el mes pasado, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Economistas consultados por Reuters habían pronosticado un aumento del IPC del 2.5%.

Tras los datos, operadores elevaron ligeramente sus apuestas a que la Reserva Federal recorte las tasas de interés en su reunión de junio, según la herramienta FedWatch de CME.

(Reporte de Noé Torres)