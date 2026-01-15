Peso mexicano avanza tras cifras EEUU, bolsa cae desde nuevo máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 15 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreció el jueves, revirtiendo sus pérdidas iniciales, mientras que la bolsa cayó luego de alcanzar un récord máximo, en una sesión errática marcada por la divulgación de una serie de datos económicos en Estados Unidos mejores a lo esperado.

Si bien las cifras redujeron las apuestas a que la Reserva Federal recortaría las tasas de interés a corto plazo, también ofrecieron señales alentadoras del mayor socio comercial de México y principal destino de sus exportaciones.

* La moneda se negociaba en 17,6587 por dólar en la recta final de la jornada, uno de sus mejores niveles desde julio de 2024, con una ganancia del 0.71% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

* No obstante, durante la mañana llegó a debilitarse momentáneamente a 17,8390 unidades. * El Departamento de Trabajo de Estados Unidos informó el jueves que las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo disminuyeron en 9.000 durante la semana finalizada el 10 de enero para una cifra desestacionalizada de 198.000. Economistas esperaban que subieran a 215.000. * Por su parte, el índice de actividad manufacturera en la región de Nueva York elaborado por la Reserva Federal, conocido como Empire State, subió a 7,7 en enero. El mercado anticipaba una cifra de 1,0.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC culminó la sesión en 66.671,35 puntos, con un declive de un 1.09%, según datos preliminares, después de haber avanzado por la mañana a 67.656,97 unidades, un nuevo nivel máximo histórico.

* Los títulos de la firma de telecomunicaciones América Móvil encabezaron el retroceso, con un 3.73% menos a 17,56 pesos, seguidos por los de la embotelladora y minorista Femsa, que restaron un 3.42% a 178,56 pesos.

* En el mercado de deuda, el banco central asignó 1.200 millones de udis (unidades de inversión) en una subasta sindicada de Udibonos a 30 años. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)