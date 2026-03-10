Peso mexicano avanza tras comentarios de Trump sobre la guerra en Irán

CIUDAD DE MÉXICO, 10 mar (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el martes, extendiendo las ganancias de la jornada anterior, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que la guerra con Irán podría terminar pronto.

La moneda cotizaba en 17.5593 por US$1, con una ganancia de un 0,22% frente al precio de referencia de LSEG del lunes, cuando se recuperó un 1% luego de haber superado brevemente la barrera de 18 unidades.

"Los mercados amanecen este martes con calma, después del cambio de sentimiento que mostraron ayer los inversionistas ante la afirmación de Trump de que la guerra en Irán terminará 'muy pronto'", dijo Grupo Financiero Actinver en una nota de análisis.

Según el mandatario, Estados Unidos ya había infligido graves daños y predijo que el conflicto terminaría antes de las cuatro semanas que había fijado inicialmente. No definió cómo sería la victoria, pero se abstuvo de repetir declaraciones de días anteriores en las que dijo que Irán debía aceptar una "rendición incondicional" y dejarle elegir a su líder.

Trump también declaró la víspera en una entrevista con Fox News que es posible que esté dispuesto a dialogar con Irán. (Reporte de Noé Torres)