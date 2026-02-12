Peso mexicano avanza tras dato semanal de ayuda por desempleo en EE. UU

CIUDAD DE MÉXICO, 12 feb (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el jueves ante un declive global del dólar, luego de la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo disminuyó la semana pasada aunque menos de lo previsto.

La moneda cotizaba en 17,1479 unidades, con una ganancia de un 0,16% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles.

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 5.000 durante la semana finalizada el 7 de febrero, para una cifra desestacionalizada de 227.000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 222.000. (Reporte de Noé Torres)