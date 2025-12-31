Peso mexicano avanza tras dato semanal de ayuda por desempleo en EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 31 dic (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles, luego de la divulgación de cifras que mostraron que el número de estadounidenses que pidió nuevos apoyos por desempleo cayó inesperadamente la semana pasada al nivel más bajo en un mes

La moneda cotizaba en 17.9569 por dólar, con una ganancia de un 0.12% frente al precio de referencia de LSEG del martes, en una jornada de baja liquidez debido al periodo vacacional

Las solicitudes iniciales de subsidios por desempleo en Estados Unidos disminuyeron en 16,000 durante la semana finalizada el 27 de diciembre, para una cifra desestacionalizada de 199,000. Economistas encuestados por Reuters esperaban que las peticiones se situaran en 220,000

El informe se publicó un día antes debido a la festividad de Año Nuevo. (Reporte de Noé Torres)