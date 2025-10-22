Peso mexicano avanza tras datos actividad económica local
(Reenvía para aclarar mes en tercer párrafo)
CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles después de dos jornadas de pérdidas, mientras los inversionistas asimilaban un informe de la actividad económica local de agosto.
La moneda cotizaba en 18,3730 por dólar, con una ganancia de un 0,31%, a pesar de la persistente incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el prolongado cierre del gobierno estadounidense.
En México se dio a conocer que la actividad económica, IGAE, se expandió en agosto un 0,6% contra julio, mientras que a tasa interanual descendió un 0,9%. (Reporte de Noé Torres)
