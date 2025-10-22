Peso mexicano avanza tras datos de actividad económica local

CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles después de dos jornadas de pérdidas, mientras los inversionistas asimilaban un informe de la actividad económica local de agosto.

La moneda cotizaba en 18,3730 por dólar, con una ganancia de 0,31%, a pesar de la persistente incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el prolongado cierre del gobierno estadounidense.

En México se dio a conocer que la actividad económica, IGAE, se expandió el mes pasado 0,6% contra julio, mientras que a tasa interanual descendió 0,9%. (Reporte de Noé Torres)