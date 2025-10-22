Peso mexicano avanza tras datos de actividad económica local
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
CIUDAD DE MÉXICO, 22 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles después de dos jornadas de pérdidas, mientras los inversionistas asimilaban un informe de la actividad económica local de agosto.
La moneda cotizaba en 18,3730 por dólar, con una ganancia de 0,31%, a pesar de la persistente incertidumbre derivada de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China y el prolongado cierre del gobierno estadounidense.
En México se dio a conocer que la actividad económica, IGAE, se expandió el mes pasado 0,6% contra julio, mientras que a tasa interanual descendió 0,9%. (Reporte de Noé Torres)
Otras noticias de De dólar a peso mexicano
Más leídas
- 1
Impresionante choque y vuelco de un auto en Palermo
- 2
El embajador de Suecia en la Argentina reveló qué talentos necesitan y cómo buscar trabajo allá
- 3
El abogado de famosos y deportistas acusado de estafas debe depositar una caución de $300 millones
- 4
El cambio de postura de Franco Colapinto después de una charla “muy seria” con el jefe de Alpine