Peso mexicano avanza tras datos de inflación en EEUU, bolsa revierte pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 13 feb (Reuters) - El peso mexicano se apreció el viernes, mientras que la bolsa revirtió sus pérdidas iniciales, luego de una sesión errática marcada por la divulgación de cifras menores a lo previsto de la inflación de Estados Unidos.

Los datos se sumaron a recientes reportes que sugirieron una estabilización del mercado laboral, gracias a un mayor ritmo de contratación y un declive en la tasa de desempleo.

* En la recta final de los negocios, la moneda cotizaba en 17.1581 por dólar, con una ganancia de un 0.36%, en la antesala de un fin de semana largo en Estados Unidos por el feriado del Día de los Presidentes.

* "Mi perspectiva hacia la próxima semana será de contexto aún volátil y defensivo", dijo Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group. "El soporte de los 17.10 parece sólido por ahora gracias al dato de inflación de EEUU, pero con una importante zona de rechazo cerca de los 17.30", agregó.

* Por la mañana se dio a conocer que el Índice de Precios al Consumidor estadounidense desaceleró el mes pasado a un 2.4% a tasa interanual desde el 2.7% registrado hasta diciembre. Economistas consultados por Reuters habían pronosticado una tasa del 2.5% en el periodo.

* Tras las cifras, operadores elevaron ligeramente sus apuestas a que la Reserva Federal (Fed) reduciría las tasas de interés, aunque con principal énfasis en su reunión de junio, según la herramienta FedWatch de CME.

* En el transcurso de esta semana, la moneda mexicana suma un retorno del 0.50%.

* La bolsa subió un 0.79% a 71.448,50 puntos, según datos preliminares de cierre. Durante la jornada llegó a ceder un 0.79%, en un mercado también con la atención puesta en la temporada de resultados corporativos del cuarto trimestre.

* El avance estuvo encabezado principalmente por firmas del magnate Carlos Slim.

* Los títulos del conglomerado Grupo Carso sumaron un 5.04% a 129.20 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Inbursa que ganaron un 4.55% a 46.67 pesos.

* La bolsa culminó la semana con un rendimiento acumulado del 0.90%.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ascendió dos puntos básicos a un 8.78%, mientras que la tasa a 20 años subió cuatro, a un 9.23%. (Reporte de Noé Torres)