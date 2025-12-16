LA NACION

Peso mexicano avanza tras datos económicos de EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 16 dic (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el martes por séptima jornada consecutiva ante un declive generalizado del dólar mientras los inversores digerían cifras de las ventas minoristas y el empleo de Estados Unidos.

La moneda cotizaba en 17.9494 por dólar, un nivel no visto desde julio del año pasado, con una ganancia de un 0.18%.

A nivel local la atención de los participantes estaba puesta en la decisión de política monetaria de Banco de México que se dará a conocer el jueves. El consenso espera un nuevo recorte a la tasa clave de interés.

Por lo pronto para el resto de la sesión se espera que el tipo de cambio se negocie en un rango de 17.91 a 17.99 pesos por dólar, de acuerdo con analistas de la firma Banco Base. (Reporte de Noé Torres)

