Peso mexicano avanza tras datos económicos EEUU, bolsa retrocede

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreció el miércoles y la bolsa retrocedió, luego de una sesión errática tras la divulgación de una serie de datos económicos mixtos en Estados Unidos, entre ellos, un reporte que mostró que la nómina privada repuntó en diciembre aunque menos de lo previsto.

Las contrataciones del sector privado crecieron en 41.000 el mes pasado luego de haber caído en una cifra revisada de 29.000 puestos de trabajo en noviembre, según el Informe Nacional de Empleo ADP. Los economistas anticipaban un aumento de 47.000 posiciones laborales.

* La moneda cotizaba en 17.9657 por dólar, con una ganancia de un 0.12%, en la recta final de los negocios. Durante la jornada osciló en un estrecho rango entre 17.94 y 18.00 unidades, en un mercado también con la mirada puesta en noticias

* Por la mañana se dio a conocer, además, que la actividad del sector servicios estadounidense repuntó de forma inesperada en diciembre y otro reporte mostró que las ofertas de empleo bajaron más de lo esperado en noviembre. A su vez, los nuevos pedidos de bienes de fábrica cayeron en octubre.

* Las cifras anteceden a un esperado informe el viernes de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola, que podría ser clave para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal.

* "Mientras no se presenten sorpresas relevantes en datos macroeconómicos, el dólar/peso mexicano podría mantenerse operando dentro de un rango relativamente estrecho, estimado entre 17.90 y 18.05a", afirmó Diego Albuja, analista de mercados del bróker digital ATFX Latam.

"El próximo catalizador clave será la publicación de datos de empleo e inflación en Estados Unidos, que podrían redefinir las expectativas de tasas y marcar la próxima dirección del tipo de cambio", agregó.

* Por ahora la atención está puesta en los comentarios que ofrecerá la vicepresidenta de Supervisión del banco central estadounidense, Michelle Bowman, en un evento en California más tarde.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió un 0.23% a 64.872,46 puntos, arrastrado principalmente por empresas del sector minero ante un repliegue de los precios de los metales.

* Los títulos de Grupo México encabezaron el declive, con un 2.08% menos a 176,32 pesos, seguidos por los de Industrias Peñoles, que restaron un 1.88% a 952,29 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajó nueve puntos base a un 8,73%, igual que la tasa a 20 años que culminó el día en un 9,29%.

(Reporte de Noé Torres)