Peso mexicano avanza tras datos económicos locales, aguarda discurso de Powell

CIUDAD DE MÉXICO, 22 ago (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el viernes por tercera jornada consecutiva, mientras los inversores asimilaban cifras locales de inflación y del crecimiento económico, en un mercado a la espera de un discurso del jefe de la Reserva Federal, Jerome Powell, en el simposio de Jackson Hole, más tarde en el día.

La moneda cotizaba en 18,6990 por dólar, con un avance de un 0,19% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, en línea con el desempeño del resto de las principales divisas de la región.

"Anticipamos que el mayor catalizador para la sesión sea el discurso de Powell", dijo Grupo Financiero Ve por Más, en una nota de análisis.

"En particular, se especula si el presidente del banco central estadounidense mantendrá un tono cauteloso en torno al riesgo inflacionario o si optará por un tono más laxo, sustentado por el enfriamiento en el empleo", agregó.

A nivel local se dio a conocer que la inflación general del país latinoamericano avanzó mucho menos de lo previsto en la primera quincena de agosto. El Producto Interno Bruto, en tanto, creció en el segundo trimestre por debajo de lo que se había calculado inicialmente. (Reporte de Noé Torres)