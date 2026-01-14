Peso mexicano avanza tras datos EEUU, atento a funcionarios Fed

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles por sexta jornada consecutiva ante un declive generalizado del dólar, mientras los inversores asimilaban un informe en Estados Unidos que mostró que los precios al productor aumentaron en noviembre en línea con las expectativas.

La moneda cotizaba en 17.8058 por unidades, con una ganancia de un 0.10% frente a los 17.8241 pesos del precio de referencia de LSEG del martes. En las últimas seis sesiones acumulaba un retorno de alrededor de un 1%.

El índice de precios al productor para la demanda final subió un 0.2%, en línea con lo esperado. Otro reporte estadounidense mostró que las ventas minoristas crecieron en el periodo un 0.6% contra el mes anterior, mejor al 0.4% previsto por especialistas.

Para el resto del día está previsto que los funcionarios de la Reserva Federal, Anna Paulson, John Williams, Raphael Bostic, Neel Kashkari y Stephen Miran, participen en distintos actos públicos. La institución también dará a conocer su Libro Beige.

Además, se espera que la Corte Suprema de Estados Unidos podría anunciar su fallo sobre la legalidad de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. (Reporte de Noé Torres)