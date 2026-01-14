Peso mexicano avanza tras datos EEUU, bolsa supera por primera vez los 67.000 puntos

CIUDAD DE MÉXICO, 14 ene (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el miércoles y la bolsa subía a nuevos máximos históricos luego de la divulgación de cifras en Estados Unidos que sugerían que la mayor economía del mundo mantuvo en gran medida su sólido ritmo de crecimiento en el cuarto trimestre. Según los datos, las ventas minoristas subieron un 0,6% en noviembre, superando las expectativas de los economistas encuestados por Reuters que esperaban un aumento del 0,4%. Por su parte el Índice de Precios a la Producción (IPP) subió un 0,2% en el periodo, en línea con lo esperado.

* La moneda cotizaba en 17,8004 por dólar, uno de sus mejores niveles desde julio de 2024, con una apreciación de un 0,13% y encaminándose a registrar su sexta jornada consecutiva de ganancias. * Para el resto del día está previsto que los funcionarios de la Reserva Federal, Anna Paulson, John Williams, Neel Kashkari, Raphael Bostic y Stephen Miran, participen en distintos actos públicos. La institución también publicará su Libro Beige. * Según una entrevista con el New York Times, Kashkari no ve la necesidad de recortar las tasas de interés a corto plazo dada la resistencia del mercado laboral y una inflación superior al objetivo del banco central.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1,31% a 67.204,36 puntos, marcando un nuevo hito.

* Los títulos de Grupo Financiero Banorte encabezaban las alzas, con un 3,97% más a 176,58 pesos, seguidos por los de Grupo México, que sumaban un 2,80% a 194,88 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años descendía dos puntos base a un 9,00%, mientras que la tasa a 20 años bajaba siete, a un 9,34%. (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Díaz)