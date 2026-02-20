Peso mexicano avanza tras datos EEUU, perfila declive semanal

CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - El ‌peso ‌mexicano ⁠se apreciaba el viernes después de dos jornadas ​de ⁠pérdidas, ⁠luego de la divulgación de cifras ​del crecimiento económico y ‌la inflación en ​Estados Unidos.

La ​moneda cotizaba en 17.2080 por dólar, con una ganancia de un 0.23% frente al precio de ​referencia de LSEG del jueves. Aun ⁠así, se encaminaba a terminar ‌la semana con un retroceso acumulado del 0.31%.

Tras los datos, los mercados mantenían la perspectiva de que la Reserva ‌Federal podría mantener sin cambios las ⁠tasas de interés hasta su ‌decisión de junio, ⁠cuando probablemente ⁠las recortaría.

A nivel local, la sesión estaba marcada por la publicación de cifras que mostraron que ‌la actividad ​económica se expandió en enero, mientas que las ventas al menudeo descendieron ‌en diciembre. (Reporte de Noé Torres)