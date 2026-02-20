Peso mexicano avanza tras datos EEUU, perfila declive semanal
CIUDAD DE MÉXICO, 20 feb (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes después de dos jornadas de pérdidas, luego de la divulgación de cifras del crecimiento económico y la inflación en Estados Unidos.
La moneda cotizaba en 17.2080 por dólar, con una ganancia de un 0.23% frente al precio de referencia de LSEG del jueves. Aun así, se encaminaba a terminar la semana con un retroceso acumulado del 0.31%.
Tras los datos, los mercados mantenían la perspectiva de que la Reserva Federal podría mantener sin cambios las tasas de interés hasta su decisión de junio, cuando probablemente las recortaría.
A nivel local, la sesión estaba marcada por la publicación de cifras que mostraron que la actividad económica se expandió en enero, mientas que las ventas al menudeo descendieron en diciembre. (Reporte de Noé Torres)