Peso mexicano avanza tras datos empleo privado EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 7 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles ante un retroceso generalizado del dólar, mientras los inversionistas asimilaban un reporte en Estados Unidos que mostró que la nómina privada repuntó en diciembre aunque por debajo de lo previsto.

La moneda cotizaba en 17.9579 unidades, con una ganancia de un 0.16% frente al precio de referencia de LSEG del martes, en un mercado también con la mirada puesta en noticias derivadas de la situación entre Estados Unidos y Venezuela.

El empleo privado estadounidense creció en 41.000 puestos de trabajo el mes pasado luego de haber caído en una cifra revisada de 29.000 en noviembre, según el Informe Nacional de Empleo ADP. Los economistas anticipaban un aumento de 47.000 posiciones laborales.

Las cifras anteceden a un esperado informe el viernes de la tasa de desempleo y la nómina no agrícola estadounidense, que podría ser clave para determinar los próximos pasos de la Reserva Federal.

Por lo pronto está previsto que más tarde en el día la vicepresidenta de Supervisión del banco central estadounidense, Michelle Bowman, hable en un evento en California. (Reporte de Noé Torres)