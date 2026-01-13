Peso mexicano avanza tras datos inflación EEUU, bolsa cae desde niveles récord

CIUDAD DE MÉXICO, 13 ene (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el martes, mientras que la ⁠bolsa retrocedía desde su máximo ⁠histórico, luego de la divulgación de cifras en Estados Unidos que mostraron que los precios al consumidor crecieron en diciembre ⁠según lo ‌previsto.

Tras ​los datos, las expectativas sobre la senda de recortes de tasas de ​la Reserva Federal se mantuvieron prácticamente sin cambios, y los mercados ‌valoran en un 2.8% la posibilidad de ‌un recorte en la reunión ​de finales de mes, frente al 4.4% de la sesión anterior, según la herramienta FedWatch de CME. * La moneda cotizaba en 17.8580 por dólar, con un avance de un 0.40%, apuntando a una quinta jornada consecutiva de ganancias. Por la mañana llegó a fortalecerse hasta 17.8480 unidades, un nivel no visto desde julio de ⁠2024.

* "El dólar se muestra sin una dirección clara tras el CPI, lo que permite al ​bloque emergente operar con cierta estabilidad. El peso mexicano sigue mostrando una resistencia relativa envidiable, beneficiándose del entorno de riesgo positivo", dijo la firma Asesores en Divisas y Riesgos.

* Según analistas de Kapital Grupo Financiero, si la divisa logra romper sostenidamente sus actuales niveles, podría abrir la puerta para ir ⁠en búsqueda de los 17.80 pesos, aunque "de momento se ve poco probable", destacó. * ​El referencial índice accionario S&P/BMV IPC bajaba un 0.50% a 66,409.77 puntos, después de haber anotado en la víspera un récord máximo histórico cercano a 67,000 unidades.

* ‍El repliegue era presionado principalmente por empresas del sector consumo: los títulos del panificador Grupo Bimbo retrocedían un 3.18% a 61.49 pesos, seguidos por los de la embotelladora Arca Continental, que restaban un 2.97% a 190.40 pesos.

* En el mercado de deuda ​está previsto que más tarde el banco central divulgue los resultados de su subasta semanal de valores gubernamentales, en la que busca colocar 38,700 millones de pesos (2,167 millones de dólares) en ‍Certificados de la Tesorería (Cetes). (Reporte de Noé Torres; Editado por Lizbeth Diaz)