Peso mexicano avanza tras datos IPP en EE.UU., bolsa anota nuevos máximos

CIUDAD DE MÉXICO, 10 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreció el miércoles después de que una inesperada caída de los precios al productor en Estados Unidos afianzara las apuestas a que la Reserva Federal (Fed) recortará las tasas de interés la próxima semana.

El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final cedió en agosto un 0,1% tras un aumento del 0,7% revisado a la baja el mes anterior. Economistas consultados por Reuters esperaban que avanzara un 0,3%.

* La moneda cotizaba en 18,5830 unidades casi al final de los negocios, con un avance de un 0,26%, en su cuarta jornada consecutiva de ganancias.

* "El reporte de hoy fortalece la expectativa de una baja en la tasa de referencia en la reunión de la Fed de la próxima semana", dijo Grupo Financiero Banorte, en una nota de análisis.

* Los datos del IPP se sumaron a un decepcionante informe de la nómina no agrícola divulgado la semana pasada y a una revisión a la baja en la víspera del crecimiento del empleo.

* Según la herramienta FedWatch de CME Group, los operadores ven un 92,1% de probabilidades de un recorte de tasas de 25 puntos base por parte del banco central estadounidense en su decisión del 17 de septiembre y de un 7,9% de medio punto.

* "De cara al futuro, la atención se centra ahora en la publicación del IPC del jueves", afirmó Felipe Barragán, estratega de investigación de mercados del bróker digital Pepperstone.

"Una cifra de inflación más moderada probablemente confirmaría la sorpresa del IPP de hoy e intensificaría la presión vendedora sobre el dólar, mientras que unos datos más sólidos podrían ofrecer un breve respiro", agregó.

* El índice bursátil S&P/BMV IPC descendió un 0,31% a 60.489,19 puntos, luego de haber subido por la mañana a un nuevo máximo histórico de 60.987,35 unidades.

* Las acciones de la aseguradora Quálitas encabezaron el retroceso, con un 3,95% menos a 168,0 pesos, seguidos por los del conglomerado Grupo Carso, que restaron un 3,06% a 123,17 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subió un punto base a un 8,73%, mientras que la tasa a 20 años descendió dos, a un 9,34%. (Reporte de Noé Torres)