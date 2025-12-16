Peso mexicano avanza tras datos laborales de EEUU; bolsa se aleja de sus máximos históricos

CIUDAD DE MÉXICO, 16 dic (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el martes, mientras que la bolsa retrocedía, a medida que los inversionistas asimilaban un reporte mejor a lo previsto del mercado laboral estadounidense.

El crecimiento del empleo en la mayor economía del mundo repuntó en noviembre después de que las nóminas no agrícolas disminuyeran en octubre, en medio la de incertidumbre derivada de la agresiva política comercial del presidente Donald Trump.

* La moneda cotizaba en 17.9490 unidades, con una apreciación de un 0.19% a medida que el dólar estadounidense se debilitaba frente a una cesta de divisas referenciales.

* "El reporte confirma un entorno de relativa estabilidad en un mercado laboral algo más débil, pero sin señales preocupantes para la actividad económica. Asimismo, se enmarca en un contexto de disrupciones en el empleo gubernamental y mayor ruido estadístico", dijo SURA Investments.

* "En este marco, la información conocida no altera las perspectivas sobre la trayectoria de las tasas de interés de la Reserva Federal, que aún contempla la probabilidad de un recorte durante el primer trimestre de 2026 y la posibilidad de uno adicional antes de finalizar el primer semestre", agregó.

* A nivel local la atención de los participantes estaba puesta en la decisión de política monetaria de Banco de México que se dará a conocer el jueves. El consenso espera un nuevo recorte a la tasa clave de interés.

* Por su parte, el índice bursátil S&P/BMV IPC caía un 1.48% a 63.372,88 puntos, en su segunda jornada de pérdidas después de haber alcanzado niveles récord en torno a 65.250 unidades.

* Los títulos de la minorista Wal-Mart de Mexico encabezaban el declive, con un 3.14% menos a 57.05 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Banorte, que restaban un 3.0% a 169.26 pesos.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) registraron cambios mixtos en la subasta semanal de valores gubernamentales. La tasa del referencial Cete a 28 días fue colocada en un 7.15%, 10 puntos base por debajo de su remate previo. (Reporte de Noé Torres)