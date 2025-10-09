Peso mexicano avanza tras datos locales de inflación, aguarda minuta Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 9 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el jueves en las horas previas a la publicación de la minuta del más reciente encuentro de Banco de México, mientras los inversionistas asimilaban un reporte que mostró que la inflación aceleró el mes pasado aunque menos de lo previsto.

La moneda cotizaba en 18.3120 por dólar, con una ganancia de 0.10% frente a las 18.3300 unidades del precio de referencia de LSEG del miércoles.

La inflación general de México aceleró en septiembre a 3.76% a tasa interanual, aunque se ubicó por debajo del 3.79% previsto por el mercado. El índice subyacente, por su parte, avanzó en línea con las expectativas a 4.28%.

Está previsto que a las 9.00 hora local (1500 GMT) el banco central, conocido como Banxico, divulgue las actas de su reunión de septiembre cuando redujo la tasa clave de interés por décima ocasión consecutiva e indicó que hacia adelante consideraría llevar a cabo recortes adicionales. (Reporte de Noé Torres)