Peso mexicano avanza tras datos locales de inflación; bolsa sube a nuevo récord

CIUDAD DE MÉXICO, 23 dic (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el martes ante un debilitamiento generalizado del dólar y luego de un reporte local de inflación que reforzaba las perspectivas de que el banco central pondrá pausa a su ciclo de recortes a la tasa clave de interés.

El índice general de precios al consumidor se moderó en la primera quincena de diciembre más de lo previsto a un 3.72%. La inflación subyacente también disminuyó más de lo esperado y se ubicó en un 4.34%, aun así, continuó por encima de la meta oficial de un 3% +/- un punto porcentual.

* La moneda cotizaba en 17.9250 unidades, un nivel no visto desde julio del año pasado, con una apreciación de un 0.30%, a medida que el índice dólar se replegaba frente a una cesta de divisas a raíz de la publicación de sólidos datos económicos en Estados Unidos.

* La mayor economía del mundo creció más rápido de lo anticipado en el tercer trimestre apuntalada por el fuerte gasto de los consumidores. Las primeras estimaciones mostraron un aumento del PIB del 4.3%, mucho mayor que la previsión de los economistas de un 3.3%, según un sondeo de Reuters.

* Las cifras avivaban expectativas de más recortes de tasas por parte de la Reserva Federal el año que viene, coincidieron analistas, que destacaron que el menor volumen de negocios por el periodo de asueto maximizaba la reacción de los mercados.

* En su cuarta jornada de ganancias, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC avanzaba un 0.69% a un nuevo hito de 65,221.95 puntos, impulsado principalmente por firmas del sector financiero.

* Los títulos de Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezaban las alzas, con un 2.59% más a 47.47 pesos, seguidos por los del banco Regional, conocido como Banregio, que sumaban un 2.55% a 147.83 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía un punto base a un 9.04%, mientras que la tasa a 20 años ascendía ocho, a un 9.58%. (Reporte de Noé Torres)