Peso mexicano avanza tras datos locales de inflación, bolsa sube

CIUDAD DE MÉXICO, 7 nov (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el viernes ante un declive global del dólar, mientras los inversores asimilaban un reporte local de inflación y su impacto en los próximos pasos de Banco de México después de que modificó el lenguaje de su guía prospectiva.

Según los datos, el índice general de precios al consumidor se moderó en octubre a un 3,57% a tasa interanual, luego de dos meses en ascenso. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4,28%, sin cambios frente a septiembre.

La moneda cotizaba en 18,4968 unidades, con una apreciación de un 0,43%, a medida que el dólar cedía terreno con el foco en la Reserva Federal de Estados Unidos.

En México, el banco central recortó en la víspera su tasa clave en 25 puntos base, como esperaba el mercado, y dijo que hacia adelante evaluaría reducirla nuevamente, si bien modificó el lenguaje de su guía prospectiva, adoptando un tono más cauto respecto a una mayor flexibilización.

"Seguimos esperando que Banxico imite las medidas de la Reserva Federal de EEUU en sus próximas reuniones, llevando la tasa de referencia al 7,0% antes de que culmine 2025 y al 6,5% para finales de 2026", dijo Gabriel Casillas, jefe de investigación económica para Latinoamérica de Barclays.

El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0,44% a 63.373,19 puntos, aproximándose a su máximo histórico de 63.682,80 unidades que alcanzó a mediados de la semana.

Los títulos de la embotelladora Coca-Cola FEMSA encabezaban las alzas, con un 1,52% más a 166,52 pesos, seguidos por los de la concesionaria de autopistas Pinfra, que sumaban un 1,46% a 251,67 pesos.

En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8,69%, sin cambios frente a su cierre previo, mientras que la tasa a 20 años se ubicaba en un 9,44%. (Reporte de Noé Torres)