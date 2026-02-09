Peso mexicano avanza tras datos locales de inflación, caída del dólar

CIUDAD DE MÉXICO, 9 feb (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes ante un débil desempeño del dólar estadounidense y luego de la divulgación de cifras locales de inflación que respaldaban la decisión del banco central de interrumpir su ciclo de suavización monetaria la semana pasada.

La moneda doméstica cotizaba en 17.2233 unidades, con una ganancia de un 0.15% frente a los 17.2500 pesos del precio de referencia de LSEG del viernes.

"Esperamos que la recuperación prevalezca, la perforación de los 17.20 fortalecerá la apreciación", dijo Grupo Financiero Banorte en una nota de análisis. "La próxima resistencia que podría enfrentar está ubicada en 17.10", agregó.

Por la mañana se dio a conocer que el índice general de precios al consumidor aceleró en enero a un 3.79%. A su vez, la inflación subyacente avanzó a un 4.52%.

Para el resto del día está previsto que los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos Christopher Waller, Stephen Miran y Raphael Bostic se presenten en distintos eventos. (Reporte de Noé Torres)