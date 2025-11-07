Peso mexicano avanza tras datos locales de inflación

CIUDAD DE MÉXICO, 7 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes ante un declive generalizado del dólar, mientras los inversionistas asimilaban un reporte con cifras locales de inflación y su impacto en los próximos pasos de Banco de México.

La moneda cotizaba en 18.5560 por dólar, con una ganancia de un 0.11% frente a las 18.5766 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves.

El índice general de precios al consumidor se moderó en octubre a un 3.57% a tasa interanual, después de dos meses en ascenso. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4.28%, sin cambios frente a septiembre.

El banco central recortó en la víspera su tasa clave en 25 puntos base, como esperaba el mercado, y dijo que hacia adelante evaluaría reducirla nuevamente, si bien modificó su guía prospectiva, adoptando un tono más cauto respecto a una mayor flexibilización. (Reporte de Noé Torres)