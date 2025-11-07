LA NACION

Peso mexicano avanza tras datos locales de inflación

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Peso mexicano avanza tras datos locales de inflación
Peso mexicano avanza tras datos locales de inflación"DENOMINACIONES BILLETES MEXICO" - "DENOMINACIONES BILLETES MEXICO"

CIUDAD DE MÉXICO, 7 nov (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes ante un declive generalizado del dólar, mientras los inversionistas asimilaban un reporte con cifras locales de inflación y su impacto en los próximos pasos de Banco de México.

La moneda cotizaba en 18.5560 por dólar, con una ganancia de un 0.11% frente a las 18.5766 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves.

El índice general de precios al consumidor se moderó en octubre a un 3.57% a tasa interanual, después de dos meses en ascenso. La inflación subyacente, por su parte, se ubicó en un 4.28%, sin cambios frente a septiembre.

El banco central recortó en la víspera su tasa clave en 25 puntos base, como esperaba el mercado, y dijo que hacia adelante evaluaría reducirla nuevamente, si bien modificó su guía prospectiva, adoptando un tono más cauto respecto a una mayor flexibilización. (Reporte de Noé Torres)

LA NACION
Más leídas
  1. Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, tras la fecha 2
    1

    Así quedó la tabla de posiciones del grupo de la Argentina en el Mundial Sub 17 Qatar 2025, tras la fecha 2

  2. Una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores
    2

    Murió un chico: una tragedia vial en Mendoza abre el debate sobre la vigencia del carnet de conducir para los adultos mayores

  3. Jugó dos Mundiales, el conflicto por las corbatas que lo desilusionó y el emotivo regalo a su padre
    3

    Guillermo Angaut: jugó dos Mundiales con los Pumas, el conflicto por las corbatas y el emotivo regalo a su padre

  4. La pasión desconocida de Colapinto que Franco heredó de su abuelo Leónidas y que despuntó en Brasil
    4

    Franco Colapinto montó a caballo en Brasil y lo mostró en Instagram: una pasión transmitida por su abuelo

Cargando banners ...