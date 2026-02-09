Peso mexicano avanza tras datos locales inflación, bolsa toca nuevo máximo histórico

CIUDAD DE MÉXICO, 9 feb (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el lunes ante un débil desempeño global del dólar y luego de la divulgación de cifras locales de inflación que respaldaban la decisión de Banco de México de interrumpir su ciclo de suavización monetaria la semana pasada.

La bolsa, en tanto, subía por tercera jornada consecutiva, anotando nuevos niveles récord, con la mira de los inversores puesta en la temporada de reportes corporativos del cuarto trimestre.

* La moneda cotizaba en 17.1984 unidades, con una apreciación de un 0.30%, a medida que el dólar estadounidense se debilitaba frente a una cesta de divisas tras conocerse que los reguladores chinos aconsejaron a las instituciones financieras que reduzcan su exposición a los bonos del Tesoro.

* En México se dio a conocer que el índice general de precios al consumidor aceleró en enero a un 3.79%, aunque menos de lo previsto. A su vez, la inflación subyacente avanzó a un 4.52%.

* Para el resto de la jornada está previsto que los funcionarios de la Reserva Federal de Estados Unidos Christopher Waller, Stephen Miran y Raphael Bostic se presenten en distintos eventos.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0.64% a 71,264.84 puntos.

* Los títulos de Gentera, especializada en servicios crediticios, encabezaban las alzas, con un 2.48% más a 53.67 pesos, seguidos por los de la cementera Cemex, que sumaban un 2.28% a 21.52 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba ocho puntos base a un 8.80%, mientras que la tasa a 20 años descendía ocho, a un 9.21%. (Reporte de Noé Torres)