Peso mexicano avanza tras datos precios al productor EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 10 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el miércoles por cuarta jornada consecutiva, mientras los inversionistas asimilaban un informe en Estados Unidos que mostró que los precios al productor disminuyeron inesperadamente en agosto.

La moneda cotizaba en 18.5963 por dólar, con una ganancia de un 0,19% frente a las 18.6310 unidades del precio de referencia de LSEG del martes. En las últimas cuatro sesiones acumulaba un retorno del 0,67%.

El Índice de Precios al Productor (IPP) para la demanda final cedió un 0,1% tras un aumento del 0,7% revisado a la baja en julio. Economistas consultados por Reuters esperaban que avanzara un 0,3%.

Tras las cifras, los operadores conservaban sus apuestas a que la Reserva Federal iniciaría una serie de recortes de las tasas de interés la próxima semana que se prolongarían hasta finales de año.

Los datos del IPP anteceden a un esperado reporte de la inflación de agosto en Estados Unidos que será divulgado el jueves. (Reporte de Noé Torres)