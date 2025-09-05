Peso mexicano avanza tras débiles datos nómina no agrícola EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 5 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes ante un declive global del dólar luego de la divulgación de débiles cifras del mercado laboral estadounidense que respaldaban la posibilidad de un recorte de tasas de interés por parte de la Reserva Federal (Fed) este mes.

La moneda cotizaba en 18,6220 por dólar, con una ganancia de un 0,53% frente al precio de referencia de LSEG del jueves, encaminándose a culminar la semana con un retorno acumulado del 0,10%.

Las nóminas no agrícolas de Estados Unidos aumentaron solamente en 22.000 puestos de trabajo en agosto, muy por debajo de los 75.000 empleos esperados por el mercado, mientras que la tasa de desocupación subió a un 4,3% desde el 4,2% de julio.

Tras los datos, los operadores de futuros vinculados a la política de tasas de la Fed elevaron las apuestas a que el banco central estadounidense recortará las tasas de interés en rápida sucesión a partir de su próximo encuentro del 16-17 de septiembre. (Reporte de Noé Torres)