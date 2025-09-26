Peso mexicano avanza tras decisión Banxico y datos EEUU

26 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes luego de que en la víspera el banco central recortó la tasa de interés clave como esperaba el mercado, y luego de datos de inflación en Estados Unidos casi en línea con las expectativas.

La moneda cotizaba en 18,4100 unidades, con un avance del 0,31% frente a los 18,4672 del precio de referencia de LSEG del jueves.

El jueves, Banxico informó de que redujo su tasa de interés clave 25 puntos básicos, como esperaba el mercado, para llevarla a un 7,5% y dijo que hacia adelante valorará más recortes.

En Estados Unidos, el gasto de los consumidores aumentó algo más de lo previsto en agosto, manteniendo la solidez de la economía a medida que avanza el tercer trimestre, mientras la inflación sigue subiendo a un ritmo moderado, según datos divulgados el viernes. (Reporte de Manuel Farías, editado por Javier López de Lérida)