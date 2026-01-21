Peso mexicano avanza tras discurso de Trump, bolsa alcanza por primera vez hito de 68.500 pts

CIUDAD DE MÉXICO, 21 ene (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el miércoles a niveles por debajo de la barrera de 17,50 por dólar, mientras que la bolsa subía a un nuevo máximo histórico, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, descartó el uso de la fuerza en sus planes por controlar Groenlandia.

En un muy seguido discurso en Davos, el mandatario pidió negociaciones inmediatas hacia un acuerdo para hacerse de la isla ártica, calmando preocupaciones después de que sus amenazas arancelarias contra los países europeos que se oponen a sus intenciones despertaran temores de una guerra comercial.

* La moneda se negociaba en 17,4243 por dólar, un nivel no visto desde junio de 2024, con una apreciación de un 0,90% frente a las 17,5820 unidades del precio de referencia de LSEG del martes, mientras los participantes continuaban digiriendo los mensajes del presidente estadounidense.

* En una nota de análisis, Monex Grupo Financiero destacó los comentarios de Trump sobre atacar por tierra a organizaciones del narcotráfico que, asegura, controlan México.

"Esta declaración, aunque ambigua, abre la puerta a interpretar posibles acciones más agresivas en la región, lo que podría implicar operaciones directas o indirectas en territorio mexicano, elevando las tensiones de cara a la revisión del TMEC", afirmó.

* Por lo pronto, analistas de la firma Banco Base dijeron que el rompimiento del soporte clave de 17,60 pesos abría la posibilidad de que la moneda consolide en torno a 17,40 por dólar.

* En su cuarta jornada de ganancias, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 0,49% a 68.017,93 puntos, aunque más temprano llegó a cotizar en 68.761,37 unidades, un nuevo nivel récord, impulsado principalmente por firmas del sector telecomunicaciones.

* Los títulos de la firma de medios Grupo Televisa encabezaban las alzas, con un 3,01% más a 11,30 pesos, seguidos por los de Megacable, dedicada principalmente a la prestación de servicios de cable e Internet, que sumaban un 3,0% a 60,41 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años subía 12 puntos base a un 9,22%, mientras que la tasa a 20 años ascendía 11, a un 9,61%. (Reporte de Noé Torres)