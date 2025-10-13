Peso mexicano avanza tras dos jornadas de pérdidas
CIUDAD DE MÉXICO, 13 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el lunes después de dos sesiones de pérdidas, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, matizó la retórica de su nuevo embate arancelario contra China.
La moneda cotizaba en 18,4817 por dólar, con una ganancia de 0,5%. En las dos jornadas anteriores sumó un retroceso de 1,3%.
Después de amenazar a China el viernes con un "aumento masivo" de aranceles, Trump afirmó el domingo en sus redes sociales que Washington no quería dañar a Pekín, aliviando preocupaciones de una escalada comercial entre las dos economías más grandes del mundo. (Reporte de Noé Torres)
