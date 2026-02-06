Peso mexicano avanza tras dos sesiones de pérdidas

CIUDAD DE MÉXICO, 6 feb (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes después de dos jornadas de pérdidas, impulsado por una recuperación del apetito global por riesgo, mientras los inversores aguardaban la divulgación de cifras de la confianza de los consumidores de Estados Unidos más tarde en el día

La moneda cotizaba en 17,3520 unidades, con una ganancia de un 0,85%, a medida que el dólar estadounidense descendía frente a una cesta de divisas referenciales. En las dos sesiones previas, el peso sumó un retroceso del 1,6%

"Parece que ha regresado una calma temporal a los mercados financieros, donde los metales preciosos se encuentran ligeramente al alza, los futuros de acciones han superado sus mínimos y el bitcóin ha encontrado compradores", dijo ING en una nota de análisis

Está previsto que a las 9.00 hora local (1500 GMT), la Universidad de Michigan publique la lectura preliminar de febrero de su Índice de Sentimiento del Consumidor. También se espera el viernes un discurso del vicepresidente de la Reserva Federal, Philip Jefferson

En México a su vez se dio a conocer que la confianza de los consumidores disminuyó el mes pasado, golpeada por un deterioro en todos sus componentes, aunque el reporte tenía poco impacto en el mercado (Reporte de Noé Torres)