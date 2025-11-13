Peso mexicano avanza tras finalización del cierre del gobierno EE. UU.

CIUDAD DE MÉXICO, 13 nov (Reuters) - El peso mexicano avanzaba el jueves por quinta sesión consecutiva, alcanzando niveles no vistos en seis semanas, luego de que llegara a su fin el cierre gubernamental más largo de la historia en Estados Unidos.

La reapertura de la administración pública estadounidense permitirá reanudar, entre otras cosas, la publicación de datos macroeconómicos oficiales, cuya suspensión desde hace más de un mes ha alimentado la incertidumbre sobre los próximos pasos de la Reserva Federal (Fed).

* La moneda cotizaba en 18.2670 por dólar, uno de sus mejores niveles desde inicios de octubre, con una apreciación de un 0.10% frente al precio de referencia de LSEG del miércoles. En las últimas cinco jornadas sumaba un retorno del 1.7%.

* "Los inversionistas estarán atentos al calendario de publicaciones de la Oficina de Datos de Estados Unidos. Lo más probable es que los datos de empleo e inflación comiencen a publicarse hasta la siguiente semana", destacó Grupo Financiero Actinver en un reporte para sus clientes.

* Por lo pronto, la mirada estaba puesta también en la participación de autoridades del banco central estadounidense en distintos actos. La presidenta de la Fed de San Francisco, Mary Daly, se dijo abierta a un nuevo recorte de tipos en diciembre, durante un evento en Dublín, Irlanda.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendía un 0.20% a 63.061,99 puntos, extendiendo un ajuste iniciado la sesión anterior después de haber alcanzado niveles máximos históricos.

* Los títulos de la aseguradora Qualitas encabezaban el retroceso del jueves, con un 2.51% menos a 174.51 pesos, seguidos por los de Grupo Financiero Banorte, que restaban un 2.14% a 175.01 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años se negociaba en un 8.80%, sin cambios frente a su cierre previo, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9.52%.

(Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)