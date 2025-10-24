Peso mexicano avanza tras reporte de inflación EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el viernes, ante un retroceso global del dólar después de conocerse que los precios al consumidor de Estados Unidos crecieron menos de lo esperado en septiembre.

La moneda cotizaba en 18,3766 unidades, con un avance de un 0,10% frente al precio de referencia de Reuters del jueves, apuntando a su tercera jornada seguida de ganancias.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) subió un 0,3% el mes pasado, informó la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento del Trabajo estadounidense. En los 12 meses transcurridos hasta septiembre, el IPC avanzó un 3,0%.

Economistas encuestados por Reuters habían previsto que el indicador creciera un 0,4% mensual y un 3,1% interanual. (Reporte de Noé Torres)