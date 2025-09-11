Peso mexicano avanza tras reporte inflación EEUU, subsidios semanales por desempleo

CIUDAD DE MÉXICO, 11 sep (Reuters) - El peso mexicano se apreciaba el jueves por quinta jornada consecutiva, ante un retroceso global del dólar mientras los inversionistas asimilaban un informe clave de la inflación en Estados Unidos.

La moneda cotizaba en 18,5545 por unidades, con una ganancia de un 0,20% frente al precio de referencia de Reuters del miércoles. En las últimas cinco sesiones sumaba un retorno cercano al 1%.

El índice de precios al consumidor subió el mes pasado un 0,4%. En los 12 meses transcurridos hasta agosto, el IPC avanzó un 2,9%, el mayor incremento desde enero. Economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del 0,3% y de un 2,9%, respectivamente.

Otro reporte mostró que las solicitudes iniciales de subsidios estatales de desempleo aumentaron en 27.000 en la semana finalizada el 6 de septiembre, para una cifra desestacionalizada de 263.000. Los especialistas esperaban que las peticiones se situaran en 235.000.

Tras los datos, el mercado continuaba anticipando que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés la próxima semana.

En México se dio a conocer que la producción industrial cayó en julio contra el mes previo mucho más de lo previsto, debido a una contracción en todos sus sectores, con excepción de la minería. A tasa interanual la actividad de la industria también sufrió un revés mayor al esperado. (Reporte de Noé Torres)