Peso mexicano borra pérdidas iniciales, bolsa repunta animada por mineras

CIUDAD DE MÉXICO, 5 ene (Reuters) - El peso mexicano borraba el lunes sus pérdidas iniciales, mientras que la bolsa repuntaba aproximándose nuevamente a sus máximos históricos, en una sesión volátil marcada por la incertidumbre luego de la incursión del fin de semana de Estados Unidos en Venezuela.

La atención de los inversores también estaba puesta en una serie de datos económicos que se darán a conocer en la semana en Estados Unidos, principalmente del mercado laboral, que podrían ser cruciales para los próximos pasos de la Reserva Federal.

* La moneda cotizaba en 17.8850 por dólar, con una apreciación marginal de un 0.05% después de haber llegado a debilitarse por la mañana hasta 18.0400 unidades, una barrera técnica clave, según especialistas.

* Analistas atribuyeron el repliegue inicial de la divisa a preocupaciones sobre la estabilidad de la región, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con una operación militar en Colombia e insinuara que también podría incursionar en México para confrontar a los grupos del narcotráfico.

* Sin embargo, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se mostró el lunes escéptica respecto a una posible intervención militar de Estados Unidos en México. "No creo ni siquiera que sea algo que ellos estén tomando muy en serio", declaró en su conferencia de prensa diaria.

* Aún así, especialistas sugerían actuar con cautela ante el escenario actual para evitar ejecuciones desfavorables. "Se recomienda prudencia y uso de órdenes límite", escribió Jorge González, director de la consultoría Asesores en Divisas y Riesgos, en una nota para sus clientes.

* UBS, por su parte, dijo que si bien los acontecimientos habían tenido un "impacto inmediato limitado" en los activos latinoamericanos, hacia adelante la incertidumbre geopolítica podría amplificar la volatilidad de la moneda de México en un contexto ya sensible por la revisión del acuerdo de negocios TMEC.

"EEUU podría usar la amenaza de una intervención más directa como palanca en las negociaciones", afirmó.

* Por lo pronto, a nivel doméstico, los participantes aguardaban conocer esta la semana cifras de la inflación de diciembre y la minuta del más reciente encuentro de Banco de México.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC subía un 1.48% a 65.089,68 puntos, interrumpiendo una racha de cuatro jornadas en declive que inició tras haber alcanzado un récord máximo de 65.882 unidades.

* El repunte era encabezado principalmente por firmas del sector minero ante un fortalecimiento de los precios de los metales.

* Los títulos de Industrias Peñoles sumaban un 6.89% a 970.0 pesos, seguidos por los de Grupo México, con un 2.84% más a 175.10 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años bajaba cuatro puntos básicos a un 8.95%, mientras que la tasa a 20 años descendía tres, a un 9.51%. (Reporte de Noé Torres)