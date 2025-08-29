Peso mexicano borra pérdidas tras cifras inflación PCE de EEUU, bolsa cae

CIUDAD DE MÉXICO, 29 ago (Reuters) - El peso mexicano borró el viernes sus pérdidas iniciales luego de la divulgación de cifras de inflación en Estados Unidos que mantuvieron intactas las perspectivas de que la Reserva Federal (Fed) reducirá las tasas de interés en su próxima decisión de septiembre.

En México, el banco central elevó sus expectativas para el crecimiento económico y la inflación del país en 2025, aunque mantuvo su pronóstico de que los precios alcanzarían la meta oficial en el tercer trimestre del próximo año.

* La moneda cotizaba en 18.6558 por dólar cerca del final de los negocios, casi sin cambios frente a las 18.6480 unidades del precio de referencia de LSEG del jueves, aunque durante la mañana llegó a debilitarse un 0,38% a 18.7190 unidades.

* "El mercado aún espera que la Fed recorte la tasa de interés en su anuncio del 17 septiembre", dijo la firma Banco Base, en una nota de análisis.

"La siguiente semana se podrían esperar episodios de volatilidad cambiaria, dado que el mercado estará atento a la publicación de los reportes de empleo en Estados Unidos, que serán clave sobre la decisión de política monetaria de la Fed", agregó.

* El índice de precios del Gasto en Consumo Personal (PCE) aumentó el mes pasado un 0,2% en línea con lo esperado. En los 12 meses hasta julio, el índice de precios PCE subió un 2,6%, también en línea con las previsiones.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC cayó un 0,75% a 58.708,86 puntos, después de dos jornadas de ganancias que lo llevaron a acercarse en la víspera a su máximo histórico intradía de 59.735,43 unidades.

* Los títulos de la embotelladora Arca Continental encabezaron el declive, con un 3,14% menos a 190,38 pesos, seguidos por los de la operadora de restaurantes Alsea , que restaron un 3,0% a 53,68 pesos.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años terminó la sesión sin cambios frente a su cierre previo en un 8,86%, igual que la tasa a 20 años que culminó en un 9,54%. (Reporte de Noé Torres)