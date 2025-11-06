Peso mexicano borra pérdidas tras decisión Banxico

CIUDAD DE MÉXICO, 6 nov (Reuters) - El peso mexicano borró pérdidas el jueves, mientras la bolsa cayó desde sus máximos históricos, después de que el banco central recortó la tasa clave de interés en un cuarto de punto porcentual, como esperaba el mercado.

En su comunicado de la decisión, que fue dividida, la junta de gobierno modificó ligeramente su pronóstico de inflación y dijo que hacia adelante "valorará recortar" nuevamente su tasa referencial.

* La moneda cotizaba en $18.5732 por dólar casi al final de los negocios, con un marginal avance de un 0.02%, después de haber llegado a debilitarse cerca de un 0.50%.

* "El recorte de hoy estuvo justificado, al igual que los anteriores", dijo Monex Grupo Financiero. "Estimamos que en su reunión del 18 de diciembre Banxico reducirá en 25 puntos básicos (pb) su tasa de interés de referencia, ubicándola en un 7.0%, para posteriormente realizar una pausa", agregó.

* Con la rebaja del jueves, la entidad monetaria ha reducido el costo de los créditos en un total de 400 pb como parte de un ciclo de ajustes que comenzó a inicios del año pasado.

* El referencial índice accionario S&P/BMV IPC descendió un 0.56% a 63.023,91 puntos, según datos preliminares de cierre, luego de haber subido en la víspera a un récord máximo de 63.682,80 unidades.

* Los títulos de la concesionaria de autopistas Pinfra encabezaron el declive, con un 2.32% menos a $247.60 pesos, seguidos por los de la productora de tequila Becle, que restaron un 2.22% a $23.82 pesos.

* Por el contrario, los papeles de la aerolínea Grupo Aeroméxico se valorizaron un 2.43% a $36.20 pesos en su retorno al mercado bursátil.

* En el mercado secundario de deuda, el rendimiento del bono a 10 años ascendió dos pb a un 8.69%, mientras que la tasa a 20 años subió cinco a un 9.44%. (Reporte de Noé Torres; editado por Adriana Barrera)