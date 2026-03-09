Peso mexicano borra pérdidas tras desafiar barrera 18/US$, bolsa se hunde arrastrada por aerolíneas

CIUDAD DE MÉXICO, 9 mar (Reuters) - El peso mexicano borraba sus pérdidas el lunes después de perforar la barrera de 18 por dólar, mientras que la bolsa caía por tercer día, en una jornada errática marcada por el nerviosismo de los mercados por la tensión en Medio Oriente, que ha elevado de manera significativa los precios del crudo.

Irán nombró a Mojtaba Jamenei para suceder a su padre, el difunto Alí Jamenei, como líder supremo, lo que indicaba que los partidarios de línea dura seguían firmemente al mando del país, perfilando un escenario en el que continuarían los choques con Estados Unidos e Israel.

* La moneda cotizaba en 17.7658 por dólar, con un marginal avance de 0,05%, después de haber llegado a debilitarse hasta 18.0215 unidades la noche del domingo, uno de sus peores niveles en lo que va del año.

* "El mercado estará totalmente condicionado a las noticias provenientes de Medio Oriente", dijo Felipe Mendoza, analista de la firma EBC Financial Group. "Se espera entonces una jornada de extrema volatilidad con una resistencia inmediata en 18.15 y un soporte que ahora se traslada a 17.90", agregó.

* El nerviosismo llevaba a los participantes a reducir su exposición a activos de riesgo, a medida que los precios del petróleo escalaban por preocupaciones sobre el abastecimiento y su consecuente impacto en la inflación y el crecimiento económico mundial.

* "El conflicto en Medio Oriente está causando un shock en la cadena de suministro", destacó BlackRock en un reporte de análisis. "Los datos de inflación que se darán a conocer en EEUU esta semana podrían poner a prueba si las presiones sobre los precios impulsadas por la energía se amplían", añadió.

* Por lo pronto, a nivel local se publicaron cifras de la inflación de febrero que, aunadas a la reciente escalada de los precios del crudo, alimentaban la perspectiva de que Banco de México dejaría nuevamente sin cambios la tasa clave este mes, antes de retomar su ciclo de recortes.

* En el mercado accionario, el referencial índice S&P/BMV IPC caía un 2,11% a 65.895,91 puntos, un nivel no visto desde inicios de enero, con una pérdida acumulada del 6,5% en las últimas tres sesiones.

* El sector aéreo encabezaba el declive del lunes ante el incremento de los precios del combustible.

* Los títulos de Grupo Aeroméxico, la aerolínea bandera del país latinoamericano, se hundían un 6,13% a 26,49 pesos. Los de Volaris, la mayor línea aérea de México por transportación de pasajeros, con un 4,86% menos a 11,93 pesos.

* El viernes por la tarde se dio a conocer preliminarmente que los papeles de Volaris regresarían a formar parte de la muestra del S&P/BMV IPC, como parte su rebalanceo semestral. Los resultados finales de la nueva composición serán dados a conocer el viernes y entrarán en vigor el 23 de marzo.

* En cuanto a los bonos gubernamentales, el rendimiento del plazo a 10 años se negociaba sin cambios frente a su cierre previo en un 8,99%, igual que la tasa a 20 años que se ubicaba en un 9,41%. (Reporte de Noé Torres)