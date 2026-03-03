Peso mexicano cae a niveles no vistos desde enero por conflicto en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, 3 mar (Reuters) - El peso mexicano se hundía ‌el martes a ‌niveles ⁠no vistos desde finales de enero, debido a que preocupaciones sobre el ​impacto ⁠en ⁠la economía global del conflicto en Medio Oriente ​desataban una ola de liquidaciones en los mercados ‌financieros.

La moneda local cotizaba ​en 17.6110 unidades, ​con una depreciación de un 1.8%, a medida que el índice dólar, que compara al billete verde con una cesta de divisas, subía a su nivel ​más alto en más de un mes.

La guerra de ⁠Estados Unidos e Israel contra Irán ha paralizado las exportaciones ‌de energía desde Medio Oriente, lo que presionaba los precios mundiales del gas y el petróleo, generando temores de inflación.

"El conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones para los precios de la ‌energía siguen dominando los mercados cambiarios", dijo la firma ⁠ING en una nota de análisis.

"Cuanto ‌más se mantengan elevados, mayor ⁠será el daño a las cuentas ⁠externas de los importadores de petróleo y mayor será el lastre para el crecimiento mundial debido a la elevada inflación y la reducción ‌de los ciclos ​de flexibilización monetaria", agregó

Con el deterioro del martes, el peso apuntaba a su cuarta jornada consecutiva de pérdidas, con un ‌debilitamiento acumulado de un 2.6%. (Reporte de Noé Torres)