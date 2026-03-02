Peso mexicano cae arrastrado por preocupaciones sobre conflicto militar en Medio Oriente

CIUDAD DE MÉXICO, 2 mar (Reuters) - El peso mexicano se depreciaba el lunes, alcanzado por preocupaciones sobre el conflicto bélico en Medio Oriente, después de los ataques del fin de semana de Estados Unidos e Israel contra Irán

La moneda cotizaba en 17.3230 unidades, con un retroceso de un 0.66%, a medida que el dólar estadounidense se valorizaba frente a una cesta de divisas de referencia

"El conflicto en Medio Oriente ha alcanzado nuevas proporciones y no hay claridad sobre el momento en que pueda terminar. Lo anterior implica el riesgo de que se convierta en una guerra regional prolongada", dijo la firma Banco Base en una nota de análisis

El peso apuntaba a su tercera jornada consecutiva de pérdidas, aun así, en términos comparativos, el ajuste del lunes era más moderado que el del resto de las principales monedas de la región

La tarde del domingo, en sus operaciones en el exterior, llegó a debilitarse momentáneamente hasta 17.3838, un umbral no visto desde inicios de febrero, y especialistas dijeron que de volver a alcanzar esos niveles abriría espacio para una caída mayor

Por lo pronto, se espera que el peso oscile en un rango de 17.14 a 17.43 por dólar, según Grupo Financiero Actinver. (Reporte de Noé Torres)