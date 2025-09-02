Peso mexicano cae, bolsa cierra en máximo récord con atención a datos de EEUU

2 sep (Reuters) - El peso mexicano cayó el martes, presionado por el avance del dólar en los mercados globales, al tiempo que la bolsa avanzó para cerrar en un máximo histórico tras revertir las pérdidas iniciales generadas por el descenso en Wall Street.

* El dólar subió frente a una canasta de monedas, respaldado por el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en línea con los retornos de la deuda europea, ante temores sobre la posición fiscal de las mayores economías del mundo y mientras los inversores se posicionaban antes de cruciales datos de empleo en la mayor economía del mundo.

* El miércoles se divulgarán los datos de Empleo y Rotación Laboral, o JOLTS, además de cifras del sector privado el jueves, pero la mayor atención de los mercados está en las nóminas no agrícolas y la tasa de desempleo de agosto, que darán pistas sobre el futuro de la política monetaria de la Reserva Federal.

* En datos de la jornada, el sector manufacturero estadounidense se contrajo por sexto mes consecutivo en agosto, ya que las fábricas siguieron lidiando con el impacto de los aranceles a las importaciones, pero un auge del gasto en inteligencia artificial está prestando apoyo a algunos segmentos de la industria.

* Los mercados dan por descontado un recorte de las tasas a mediados de este mes por parte de la Fed, pero los datos podrían cimentar o diluir las expectativas de nuevas rebajas en los costos del crédito hacia fin de año.

* "El sentimiento macroeconómico se centra en las nóminas no agrícolas de Estados Unidos el viernes, que se espera que marquen la pauta de la política monetaria hasta finales de año", dijo Felipe Baragán, estratega de Investigación de Mercados en Pepperstone.

* "Las pruebas de una mayor debilidad del mercado laboral reforzarían los argumentos a favor de una bajada de tipos de 25% en septiembre y dejarían la puerta abierta a otra medida antes de diciembre", destacó.

* "Por el contrario, un informe de empleo resistente podría frenar las expectativas de una flexibilización agresiva, lo que reduciría el apetito por el riesgo en todas las clases de activos".

agregó.

* La moneda cotizó en 18,7170 unidades por dólar, con una depreciación del 0,42%.

* Mientras, el referencial índice accionario S&P/BMV IPC se desmarcó de Wall Street -que volvía tras un feriado- y de sus pares de la región y escaló un 1,5% a 59.747,88 puntos, en un máximo histórico de cierre.

* El mercado revirtió su descenso inicial tras las primeras negociaciones de una jornada que veía una fuerte aversión al riesgo en los mercados bursátiles.

* El avance de la bolsa fue respaldado por el salto del 6,74% a 655,07 pesos en las acciones de la minera Industrias Peñoles en medio de la fuerte alza de los precios de los metales.

* También destacaron los títulos de Grupo Financiero Banorte, que sumaron un 2,97% a 173,75 pesos, y los de la constructora Pinfra, que avanzaron un 4,26% a 245 pesos.

* A nivel local, la petrolera estatal mexicana Pemex lanzó el martes una oferta de recompra de bonos con vencimientos entre 2026 y 2029 por un máximo de US$9900 millones, de acuerdo a un documento con los detalles de la operación.

* En el mercado de deuda, los rendimientos primarios de los Certificados de la Tesorería (Cetes) cotizaron dispares en la subasta semanal de valores gubernamentales.

* El rendimiento del referencial Cete a 28 días avanzó 8 pb a un 7,35%, al tiempo que el del Cete a 91 días cedió 6 pb a un 7,62%. (Reporte de Manuel Farías; Editado por Javier Leira)